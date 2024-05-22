Новороссийца осудят за хранение наркотиков и легализацию денежных средств

В Новороссийске будут судить 29-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков и легализации денежных средств. Фигурант хранил дома более 145 граммов мефедрона для дальнейшего бесконтактного сбыта, заявили в пресс-службе администрации города-героя.

Расследование в отношении новороссийца велось следственным управлением УМВД России по городу Новороссийску. Мужчине предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Следствие считает, что фигурант приобрел бесконтактным способом оптовую партию мефедрона для дальнейшего сбыта на территории Новороссийска. Наркотики нашли в салоне автомобиля мужчины, а также на кухне в его квартире. Задержали обвиняемого на улице Героев Десантников, рядом с припаркованным автомобилем.

Также правоохранители установили, что по договоренности с владельцем онлайн-магазина в даркнете, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, новороссиец контролировал поступление денежных средств в криптовалюте за реализацию наркотика. Мужчина совершал обмен биткоинов на рубли, заработав таким образом свыше 2,2 млн. руб., считают следователи.

Сейчас фигурант находится под стражей. В скором времени мужчина предстанет перед судом, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Вячеслав Рыжков

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