В Прикубанском округе Краснодара остались без света около 20 улиц

Днем в среду, 22 мая, в Прикубанском округе Краснодара произошла крупная энергоавария. Без света остались около 20 улиц, сообщает ЕДДС краевой столицы.

Отключения произошли из-за повреждения на линии 6/10 кВ. В результате отключились ПС «Витаминкомбинат» «ВК-3» и 45 трансформаторных подстанций, заявили в ЕДДС.

Свет пропал на улицах 2-я, 9-я Тихая, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Урожайная, Дорожная, Житная, Хлебосольная, Чернышева, Ейское шоссе и других. Количество домов в зоне отключения не уточняется.

На месте работает аварийная бригада энергетиков. Ведутся восстановительные работы.

В середине мая глава СКР Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело в связи с обращением о перебоях с электроснабжением в Краснодаре. На проблему жаловалась жительница Карасунского округа краевой столицы.

Вячеслав Рыжков

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