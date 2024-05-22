Центр эксплуатации объектов космической инфраструктуры подал в суд на ПСО «Казань»

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры подал в Арбитражный суд на ПСО «Казань». Сумма требований составила 578,8 тыс. руб. Информация об этом опубликована в картотеке судебных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В деле речь идет о ненадлежащем исполнении обязательств ПСО «Казань» по договорам электроснабжения. Детали не уточняются.

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры был основан в 1994 году. Предприятие входит в «Роскосмос» и является ведущим предприятием космической отрасли РФ по управлению космодромами, созданию и эксплуатации наземной инфраструктуры. Компания занимается обеспечением комплексными пусковыми услугами по запуску космических аппаратов в рамках Федеральной космической программы и по программам международного сотрудничества и по коммерческим проектам.

"Ъ-Казань"

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