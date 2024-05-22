Выгодная связь: «Ростелеком» зафиксировал высокий спрос на тарифный план «Семейный»

«Ростелеком» зафиксировал, что половина всех подключений новых и текущих абонентов к тарифному плану «Семейный» в Краснодарском крае приходится на город Краснодар. Пакетное предложение, которое объединяет ряд услуг с большой скидкой сразу для нескольких пользователей, национальный провайдер запустил в конце сентября 2023 года и уже более полугода отмечает высокий спрос на него. Тариф доступен всем клиентам компании, которые подключили или готовы подключить оптический интернет от национального провайдера.

Фото: ПАО «Ростелеком»

По условиям тарифа, абоненты получают безлимитный доступ к всемирной сети по оптике, подписку на развлекательный онлайн-сервис Wink, 8 Гб виртуального пространства на облаке Mail.ru и возможность использовать сразу пять сим-карт. Сотовая связь включает две тысячи минут, 40 Гб интернета, доступ к социальным сетям и мессенджерам без ограничений, возможность бесплатно звонить на номера «Ростелекома» внутри страны. Клиенты могут устанавливать лимиты по каждой услуге, пользоваться опциями «Ускорение» и «Плюс 50 Гб». При подключении тарифного плана компания предусмотрела 50% скидку в течение первых двух месяцев.

«Все больше клиентов оптимизируют свои затраты на связь, чтобы направить сэкономленные средства на другие цели. Пакет "Семейный" делает стоимость нескольких услуг намного дешевле, чем по отдельности. К тому же единым лицевым счетом управлять проще, чем разрозненными сервисами и персональными счетами нескольких человек»,— прокомментировала Ирина Господенко, директор по работе с массовым сегментом Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» в Краснодарском крае и Республике Адыгее постоянно развивает оптическую инфраструктуру, особенно в частном секторе. Национальный провайдер строит линии связи как в рамках собственной инвестиционной политики, так и для реализации федеральных программ и проектов. На сегодняшний день компания обладает самым большим в стране оптическим покрытием и обеспечивает широкий комплекс цифровых сервисов и услуг для населения, бизнеса и государства.

«Я использую тариф "Семейный", так как в наш дом провели оптику от "Ростелекома". Теперь вся семья из четырех человек платит за домашний интернет, телевидение Wink и мобильную связь 1150 рублей в месяц. Пятую сим-карту мы планируем подарить нашей бабушке (моей маме). Причем ежемесячная плата не изменится. Интернет отличный. Мобильная связь меня тоже полностью устраивает, я вижу, что оператор постоянно развивает свою сеть. Оказалось, если платить за все услуги сразу и за всех сразу, выходит в два раза дешевле»,— поделилась Татьяна Денисова, абонент «Ростелекома» из Краснодара.

Для подключения пакетного тарифного плана «Семейный» достаточно оставить заявку на официальном сайте компании или по номеру телефона 8 800 100 0 800.

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