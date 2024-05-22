В Новороссийске к летнему сезону запустили 13 фонтанов

В Новороссийске завершают работу по расконсервации и подготовке фонтанов к предстоящему летнему сезону. 13 объектов уже подключены и запущены. Как сообщил исполняющий обязанности замглавы города Сергей Сопелиди в своем Telegram-канале, уже проведены работы по уборке загрязнений, восстановлению гранитного и плиточного покрытия, покраске чаш, а также пусконаладка инженерного оборудования.

Для фонтана на бульваре Черняховского из-за скачка напряжения потребовалась замена сгоревшего электрооборудования. В результате пришлось провести комплексную замену снабжающих элементов. Сейчас приобретено необходимое оборудование, проводятся работы по замене силового кабеля, питающего насосы в фонтан.

На проспекте Ленина фонтан уже давно находится в законсервированном состоянии. Для него закупили новое оборудование. Оба фонтана планируют запустить до конца весны.

«Одной из проблем, с которой сталкиваемся, являются факты порчи и вандализма оборудования и элементов фонтанов, нанесения граффити и надписей, факты воровства насадок и контакторов»,— отметил Сергей Сопелиди.

Татьяна Ручкина

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