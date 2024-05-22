В Казани приступили к благоустройству Большого Чайкового озера

Рабочие в Казани начали подготовку к благоустройству Большого Чайкового озера на улице Чуйкова. Об этом сообщили в пресс-службе исполкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба мэрии Казани Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба мэрии Казани

В 2024 году планируется благоустроить территорию площадью 2,1 га сзади автосалона и вдоль перинатального центра. Сейчас рабочие расчищают этот участок. Площадь расчистки в рамках первой очереди составит 5,5 тыс. кв. м. На прогулочных дорогах будет уложена брусчатка, а на смотровых площадках — деревянный настил. Всего планируется организовать две смотровые площадки. Одна из них будет находиться недалеко от павильона, а другая — напротив автоцентра.

Между Большим и Малым Чайковыми озерами установят павильон для кофейни и туалет площадью 108 кв. м. Также планируется дополнительная высадка деревьев, а вдоль пешеходных дорожек появится освещение. В благоустраиваемой зоне появятся и разнообразные малые архитектурные формы: скамьи, стол, урны, инфостенды на ограждениях, навес для организации площадки ТБО.

Дальнейшее благоустройство территории озера планируют продолжить в 2025 году.

"Ъ-Казань"

Читайте нас в Telegram