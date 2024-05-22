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В главном здании КФУ на Кремлевской начался ремонт

В главном здании Казанского федерального университета (КФУ) стартовали ремонтные работы. Это связано с тем, что, в частности, на фасада вуза образовались трещины.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Сейчас рабочие занимаются реставрацией левого и правого крыла здания КФУ Учебный процесс в университете при этом приостанавливать не стали.

Напомним, о реставрации здания КФУ сообщалось еще в конце прошлого года. Тогда отмечалось, что рабочие отремонтируют крышу и водосточную систему, частично заменят кровлю, обустроят окна, заделают трещину и т. д.

"Ъ-Казань"

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