Депутат совета Мамадышского района может получить срок за мошенничество

Гособвинение запросило для депутата совета депутатов Мамадышского района Татарстана Булата Ахметгаянова шесть лет колонии общего режима за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщает Ura.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Депутата задержали в январе этого года. Следствие полагает, что он предложил жене бывшего руководителя ОГКУ «Челябоблинвестрой» Алексея Абаимова за 2 млн руб. помочь ее мужу выйти из СИЗО. Но после получения этих денег он отказался выполнять свои обещания. Деньги он потратил по собственному усмотрению. Вскоре его задержали.

Помимо срока гособвинение запросило для депутата 1 млн руб. штрафа.

"Ъ-Казань"

Читайте нас в Telegram