Из-за износа пути в Казани сошел с рельсов трамвай

В связи с износом трамвайных путей в Казани сошел с рельсов один из вагонов. Об этом сообщает «Метроэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Инцидент произошел 22 мая рано утром на участке по Сибирскому тракту до Халитова. С рельсов сошел трамвай №7. В пресс-службе организации отметили, что эти пути уложены еще в 1986 году, и они требуют капитальных вложений. Всего на обновление путей в Казани требуется около 5 млрд руб.

Через полчаса после инцидента трамвай поставили обратно на пути, после чего отправили в депо.

"Ъ-Казань"

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