В Сочи определили 11 участков для инвестпроектов в области санкура

В Сочи определили 11 дополнительных территорий для рассмотрения инвестиционных проектов в санаторно-курортной отрасли. Как сообщает пресс-служба мэрии, большая часть территорий находится в Лазаревском районе.

Для вовлечения в оборот муниципальных земельных участков департамент имущественных отношений провел работу по подбору свободных от прав третьих лиц территорий. Первый замглавы Сочи Олег Бурлев отмечает, что в городе действует рабочая группа по улучшению инвестиционного климата.

По словам господина Бурлева, сейчас инвестпортфель курорта состоит из 48 проектов. Общий объем вложений составляет около 500 млрд руб. В соглашения с инвесторами о намерениях власти включают развитие смежных городских территорий: благоустройство и озеленение, а также создание пешеходных зон и тротуаров.

На курорте 23 проекта уже получили разрешения на строительство и находятся в различной стадии выполнения. Большинство из них представлены в санаторно-курортной отрасли.

Татьяна Ручкина

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