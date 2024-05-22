Строительство газовых сетей в Татарстане обойдется в 162,2 млн рублей

На строительство и реконструкцию татарстанских газовых сетей планируют потратить более 162,2 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Планируется, в частности, обновить внутридомовые сети газопотребления в четырех домах в Болгаре, в двух домах в селе Байряка, в шести домах поселка Подгорный и одном доме села Ютаза Ютазинского района республики. Также запланирована реконструкция газовых сетей с установкой или заменой котлов для отопления 11 школ в десяти районах Татарстана, в одной больнице Актанышского района и пяти детсадах в пяти районах республики. Такие же работы проведут в трех ДК в Агрызском, Буинском и Дрожжановском районах, в одном детском лагере в Ютазинском районе, в одном доме-интернате для престарелых и инвалидов (Рыбно-Слободского района), а также в трех котельных (Лаишевского, Муслюмовского и Пестречинского районов).

Помимо этого, планируется построить газовые сети с установкой котлов для отопления крытого футбольного манежа в поселке Аксубаево, исполкома Вязовского сельского поселения, Вязовского сельского ДК и Вязовской начальной школы и детсада в селе Вязовка Бугульминского района, исполкома Малобугульминского сельского поселения в том же районе, пожарного депо в Заинске и крытого футбольного манежа в селе Усады Лаишевского района.

Все работы должны быть завершены до конца этого года. Деньги на эти цели выделят из бюджета Татарстана.

"Ъ-Казань"

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