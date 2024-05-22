Комитет РФС по этике повторно рассмотрит дело футболиста «Рубина» Безрукова

Комитет РФС по этике намерен повторно рассмотреть дело игрока «Рубина» Руслана Безрукова, который пошутил после победы над «Зенитом», заявив, что казанская команда ждет денег на карту от «Краснодара». Об этом заявил глава организации Андрей Стукалов, сообщается на сайте РФС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды "Рубин" Руслан Безруков (слева)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Игрок команды "Рубин" Руслан Безруков (слева)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Заседание комитета по делу господина Безрукова должно было пройти накануне, 21 мая. Но футболист не смог на нем присутствовать по уважительной причине. В итоге оценку его словам дадут на следующем заседании, поскольку этот вопрос требует дополнительного изучения и личного присутствия игрока. Господин Стукалов отметил, что комитет уже запросил материалы для разъяснения всех деталей и повторно вызвал футболиста. Когда именно пройдет следующее заседание, не уточняется.

Напомним, казанский «Рубин» сделал официальное заявление по делу господина Безрукова, заявив о недопустимости таких шуток. В клубе провели разъяснительную работу, а к игроку приняты дисциплинарные меры.

"Ъ-Казань"

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