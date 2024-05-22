В Краснодаре из-за пожара из дома эвакуировали 157 человек

В Краснодаре на улице Тюляева произошел пожар. Из здания эвакуировали 157 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о пожаре поступило пожарным около 07:00. Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что происходит горение матраса на площади 2 кв. м на 10-м этаже здания.

В 07:18 пожар ликвидировали. Спасатели эвакуировали 157 человек, в том числе 25 сотрудников из числа персонала. К реагированию на пожар привлекалось 43 человека и 13 единиц техники. Пострадавших в результате возгорания нет.

Татьяна Ручкина

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