Губернатор поручил ускорить капремонт артезианской скважины в кубанской станице

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил ускорить капитальный ремонт артезианской скважины в станице Ильинской Новопокровского района, сообщает пресс-служба администрации региона. На проблемы с водоснабжением главе региона пожаловались местные жители во время его визита в муниципалитет.

Глава Новопокровского района Александр Свитенко доложил губернатору, что артезианская скважина обрушилась. Документы на ее капремонт подготовили, он запланирован в 2026 году в рамках краевой программы.

«Рассмотрите возможность включить объект в программу этого года. Необходимо восстановить скважину к августу»,— поручил господин Кондратьев.

Кроме того, отдельно будет проработан вопрос с Минстроем России о включении мероприятий по строительству станции очистки воды в станице Ильинской в федеральный проект «Чистая вода».

Наталья Решетняк

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