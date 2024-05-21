Управляющую Lepta Capital компанию возглавит Роберт Бабич

Завершается процесс формирования корпоративной структуры управления в ООО «Лепта Капитал» (Lepta Capital), сообщили в пресс-службе компании. Должность директора ООО «Шамара» займет Роберт Бабич.

«Под его руководством будет развиваться инвестиционный сегмент, стратегическое продвижение коммерческой недвижимости, наращивание оборотов компании и укрепление позиций на рынке»,— отметили в компании.

ООО «Шамара» выполняет функции единоличного исполнительного органа над ООО «Лепта Капитал» в целях централизации системы управления объектами недвижимости и эффективности использования акционерного капитала.

Компания Lepta Capital управляет недвижимостью в Москве, Подмосковье и Краснодаре. В портфеле компании более 100 тыс. кв. м.

Наталья Решетняк

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