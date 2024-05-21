Коттеджный поселок за 1 млрд рублей построят в Армавире

В строительство коттеджного поселка в Армавире инвестируют 1 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации города. Соглашение о намерениях подписал сегодня глава Армавира Андрей Харченко с новым инвестором, чье имя не называется.

Согласно проекту, под застройку выделен участок в Старой Станице. В результате в городе появится 20 тыс. кв. м нового жилья. Завершить строительство планируют в 2027 году.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в южных регионах России продолжается рост цен на землю под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Эксперты считают, что увеличение спроса на участки под ИЖС является последствием пандемии, также на динамику оказали влияние развитие ипотечных программ для строительства частных жилых домов и сильный рост цен на квадратные метры в многоквартирных домах (МКД). Они прогнозируют, что интерес к индивидуальному жилью, а следовательно и земельным участкам для их постройки, сохранится надолго.

Подробнее — в материале «Синдром земельной недостаточности».

Наталья Решетняк

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