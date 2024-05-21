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Защита настаивает на невиновности экс-командующего 58-й армией ЮВО Ивана Попова

Арест бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова по делу о мошенничестве обжалован в суде. Военачальник вину не признает. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Буйновский, уточнив, что обвинение его подзащитному пока не предъявлено.

«Он ни в чем не виноват»,— цитирует агентство адвоката.

Ранее «Ведомости» сообщали, что Иван Попов подозревается в хищении и продаже металлоконструкций, предназначавшихся для строительства укреплений 58-й армии. По данным «Ъ», дело находится в производстве главного военного следственного управления СКР, сумма ущерба оценивается в примерно 100 млн руб. Среди якобы сообщников военачальника фигурирует некий бизнесмен из Краснодарского края и офицер Южного военного округа.

Наталья Решетняк

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