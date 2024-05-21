Полиция задержала водителя, устроившего массовое ДТП на парковке в Краснодаре

Полиция задержала водителя Hyundai Santa Fe, который устроил массовую аварию на парковке во дворе многоквартирного дома на улице Бочарникова в Краснодаре. Им оказался 38-летний житель города Лиски Воронежской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.

«Водитель иномарки не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень, а также семь припаркованных автомобилей»,— говорится в сообщении.

Уточняется, что виновник аварии скрылся с места происшествия.

На кадрах задержания водитель рассказал, что перепутал педали тормоза и газа, а место ДТП покинул, потому что испугался реакции владельцев поврежденных автомобилей.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Ему грозит наказание в виде лишения водительских прав на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

Наталья Решетняк

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