УНИКС должен показать более высокий уровень жесткости

Главный тренер баскетбольного клуба УНИКС Велимир Перасович сказал, что в предстоящем матче команда должна сыграть более жестко и агрессивно. Завершающий матч серии пройдёт завтра, 22 мая в 19:00 в Казани. Команды будут бороться за выход в финал турнира Единой лиги ВТБ.

«Совершенно очевидно, что в предыдущей игре в Краснодаре „Локомотив“ превзошёл нас в жёсткости, атлетичности и агрессивности. Если мы хотим рассчитывать на победу, то должны показать такой же высокий уровень в этих аспектах», — говорит Велимир Перасович.

Баскетбольный клуб ЦСКА уже вышел в финал чемпионата. В шестом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ баскетболисты ЦСКА одержали победу над командой «Зенит». Встреча прошла 19 мая в Москве и закончилась со счётом 97:91.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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