Появилось видео с учений по применению ядерного оружия, которые проходят в ЮВО

Министерство обороны России опубликовало в своем Telegram-канале видео с учений по отработке подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, которые проходят в Южном военном округе (ЮВО).

Как ранее писал «Ъ-Кубань», на первом этапе учений личный состав ракетных соединений ЮВО отрабатывает учебно-боевые задачи по получению спецбоеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», а также снаряжению ими ракет-носителей. Кроме того, военные практикуют скрытное выдвижение в назначенный пункт для подготовки к проведению пусков ракет.

Подразделения воздушно-космических сил отрабатывают снаряжение авиационных средств поражения, в том числе ракет «Кинжал».

Учения проводят по поручению верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

Наталья Решетняк

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