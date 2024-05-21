Бастрыкин взял на контроль дело о смерти онкобольного ребенка на Кубани

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил региональному управлению ведомства в кратчайшие сроки принять меры к завершению расследования смерти 14-летнего подростка на Кубани, сообщили в информационном центре СКР.

По данным ведомства, к главе СКР обратилась мать умершего ребенка, которая не согласна с ходом установления обстоятельств смерти сына.

Предварительно установлено, что летом 2022 года мальчик попал в одну из районных больниц из-за плохого самочувствия (название клиники и подробности госпитализации не сообщаются). Якобы медицинские работники не провели необходимые обследования пациента. На следующий день ребенок пожаловался на слабость и онемение конечностей, после чего женщина самостоятельно отвезла сына в другое медицинское учреждение, где ребенку поставили диагноз — опухоль головного мозга. В райбольнице пациента обратно принимать отказались и по требованию матери выписали мальчику направление в краевое лечебное учреждение. Однако школьник по дороге в региональную клинику впал в кому и впоследствии скончался. По словам матери, до сих пор никто из врачей к ответственности не привлечен.

Наталья Решетняк

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