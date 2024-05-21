Задержанного в Салехарде будут судить за убийство в Сочи в 1999 году

Жителя Салехарда будут судить в Сочи за убийство 25-летней давности. По данным СУ СКР по Краснодарскому краю, фигурант уголовного дела в сентябре 1999 года убил знакомого и покушался на убийство девушки.

По версии следствия, 6 сентября 1999 года на тот момент 43-летний житель Новотроицка Оренбургской области познакомился в Сочи с девушками и проследовал в общежитие к их знакомому. После выпитого алкоголя фигурант и хозяин комнаты поссорились на почве ревности к одной из девушек. В итоге обвиняемый ударил оппонента молотком не менее десяти раз в область головы и тела, после чего выбросил орудие убийства в окно. Пострадавший умер на месте. Очевидцем происходящего стала одна из девушек, из-за чего он не мене пяти раз ударил ее по голове стеклянной бутылкой. Пострадавшая потеряла сознание, а фигурант, решив, что убил ее, скрылся с места происшествия.

В ноябре 2023 года криминалисты и другие специалисты правоохранительных органов снова проанализировали материалы уголовного дела. Они проверили ранее признанные непригодными для идентификации следы в массиве дактилоскопических сведений баз данных и нашли совпадение.

Подозреваемого задержали в Салехарде и доставили к следователю. Обвиняемый полностью признал вину. Теперь расследование уголовного дела завершено. Вместе с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram