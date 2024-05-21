В Динском районе будут судить водителя, остановившего скорую с пациентом

В Динском районе завершили расследование уголовного дела в отношении водителя Mercedes, который остановил машину бригады скорой помощи, внутри которой находился пациент. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, днем 23 марта 2024 года водитель внедорожника на участке автодороги в хуторе Карла Маркса Динского района обогнал автомобиль «скорой» с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. Нарушитель задел в процессе наружное зеркало машины «скорой». После этого водитель внедорожника преградил путь медицинскому автомобилю, вынудив водителя остановиться. Затем фигурант подошел к водительской двери и, угрожая и оскорбляя водителя и пассажиров, ударил ногой по кузову.

В отношении жителя Динского района было возбуждено уголовное дело за хулиганство с угрозой применения насилия в отношении бригады скорой медицинской помощи (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Теперь расследование дела завершено, оно вместе с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Ранее нарушитель полностью признал вину.

Татьяна Ручкина

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram