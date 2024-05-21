В Татарстане после падения кирпичной стены погибла работница зернохранилища

В Татарстане работница зернохранилища погибла в результате падения кирпичной стены. Об этом сообщает пресс-службе управления СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Трагедия произошла накануне, 20 мая, в селе Тутаево Апастовского района. Следствие полагает, что на работницу рухнула часть кирпичной стены хранилища в тот момент, когда она убирала помещения. В итоге она погибла на месте ЧП. Погибшей было 44 года.

СКР возбудил уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда.

"Ъ-Казань"

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