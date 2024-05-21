Половину делегации талибов не пустили в Россию на KazanForum

Половину делегации движения «Талибан» (запрещено в России) не пустили в РФ на KazanForum. Об этом сообщает Mash со ссылкой на замглавы Торгово-промышленной палаты Афганистана Харфи Мухаммада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

По его словам, некоторым талибам не дали возможность пересесть на самолет до Казани. В итоге им пришлось жить в стерильной зоне московского аэропорта Шереметьево.

«Я не был в Казани. Планировали туда поехать, но до понедельника все еще здесь... Мы предъявили приглашения. Мне не разрешили. Половине делегации разрешили, другой — нет»,— отметил господин Мухаммад.

Он добавил, что половина делегации не смогла объяснить прибытие в Россию. Поэтому их оставили в гостинице в аэропорту до выяснение обстоятельств.

Напомним, международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum» прошел в Казани с 14 по 19 мая.

"Ъ-Казань"

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