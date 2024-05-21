В Казани возведут отель с выходом на парк «Урам»

В Казани одобрили строительство семи новых проектов в границах города. Решение было принято на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности под руководством главы Татарстана Рустама Минниханова, сообщает комитет республики по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В частности, на улице Подлужная будет построена гостиница с выходом на парк «Урам». Она будет состоять из трех этажей.

Также одобрены проекты многофункционального комплекса на улице Нариманова, офисного здания на улице ЯХина, ЖК на улице Гладилова, двухэтажного жилого дома на улице Сайдашева, план реконструкции жилого дома по улице Архангельская и концепция развития территории улиц Межлаука – Нариманова.

"Ъ-Казань"

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