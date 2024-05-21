Мэр американского города Гейнсвилл поздравил главу Новороссийска

Жителей Новороссийска и его главу Андрея Кравченко поздравлял с прошедшим Днем Победы мэр американского города Гейнсвилл (штат Флорида) Харви Л. Уорд-младший. Об этом сообщает издание «Новороссийский рабочий».

В публикации отмечается, что уже много лет Гейнсвилл является городом-побратимом Новороссийска. После поздравления американского мэра Андрей Кравченко обратился к нему и жителям города-побратима с дружеским приветствием, пишет издание.

В 2019 году мэр Гейнсвилла (тогда им был Лорен По) приезжал с делегацией в Новороссийск. Он отмечал, что необходимо в любых ситуациях поддерживать дружеские отношения, находить взаимопонимание, научиться доверять друг другу и работать вместе.

Вячеслав Рыжков

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