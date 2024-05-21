Море у берегов Ейска прогрелось до +20 градусов

Температура воды в Азовском море у берегов Ейска достигла +20 градусов. Это самый высокий показатель в Краснодарском крае, следует из данных на сайте Краснодарского ЦГМС.

На утро 21 мая Черное море у побережья Геленджика прогрелось до +19 градусов, у Сочи, Анапы и Новороссийска — до +18, у Туапсе — до +17. С начала новой недели в крае растет температура воздуха, море прогревается сильнее. В Азовском море температура воды достигла +20 градусов у берегов Ейска, +18 — в Темрюкском районе, +17 — в Приморско-Ахтарске.

В середине мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Сочи и Крыму наступит купальный сезон. Для этого морская вода должна прогреться как минимум до +22 градусов. Из-за похолоданий в начале мая температура морской воды у берегов Кубани опустилась.

Вячеслав Рыжков

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