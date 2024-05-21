Как принять участие в Программе долгосрочных сбережений

Программа введена в действие федеральным законом от 10 июля 2023 года №299-ФЗ, которым внесены поправки в законодательство о негосударственных пенсионных фондах (НПФ), противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, системах ОМС и соцстрахования, актах гражданского состояния.

Граждане могут участвовать в ней добровольно. Сбережения формируются за счет личных средств и пенсионных накоплений.

Благодаря сбережениям можно будет получить дополнительный периодический доход после 15 лет участия в программе либо при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Внесенные средства можно забрать в любой момент, в этом случае вероятны потери. Однако досрочно без потери дохода вывести деньги возможно в особых ситуациях, например, если требуется дорогостоящее лечение или в случае потери кормильца.

Чтобы принять участие в программе, гражданин должен заключить договор долгосрочных сбережений с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Заключение такого договора в пользу гражданина возможно также другим гражданином или организацией, например работодателем.

Чтобы стимулировать россиян к формированию долгосрочных сбережений, государство будет софинансировать взносы в течение трех лет. Максимальный размер дополнительного стимулирующего взноса — 36 тыс. руб. в год.

НПФ будет инвестировать полученные средства, а государство застрахует их в Агентстве страхования вкладов (АСВ) на случай банкротства или аннулирования лицензий НПФ на сумму 2,8 млн руб., что в два раза больше, чем при страховании банковских вкладов.

По состоянию на начало мая 2024 года участниками программы стали 42 тыс. россиян.

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