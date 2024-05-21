В Туапсе 25 мая запретят въезд на центральный пляж

Въезд на центральный пляж Туапсе 25 мая будет запрещен. Как сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района, ограничения будут действовать с 8:00 до 22:00.

На территорию пляжа нельзя будет заехать от железнодорожного переезда ТБТ, расположенного на улице Гагарина. Меры ввели в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Туапсинского района.

С 15:00 до 23:00 от остановки «Морвокзал» до пляжа будет курсировать бесплатный автобус. Транспорт будет возить людей каждый час.

Татьяна Ручкина

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