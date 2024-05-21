В 2024 году объем выдач ипотеки на частные дома в Краснодарском крае вырос более чем в 1,4 раза

Спрос россиян на частные дома растет. По оценке ВТБ, в целом по итогам 2024 года в стране только на цели ИЖС банк ожидает роста выдач ипотеки до 1 трлн руб.

Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по активности заемщиков. Чаще всего ипотеку на ИЖС и готовые дома клиенты оформляют в Москве и области. В этих регионах по итогам января—апреля ВТБ предоставил на загородную недвижимость более чем 3,8 млрд руб. На третьем месте — республика Татарстан — 1,8 млрд.

«По итогам четырех месяцев жители Кубани оформили в банке более 200 кредитов на индивидуальное жилищное строительство и покупку готовых домов. Общий объем сделок составил более 1,2 млрд руб. Это более чем в 1,4 раза превышает результат аналогичного периода прошлого года»,— прокомментировал единый бизнес-лидер ВТБ и «Открытия» в Краснодарском крае Сергей Кадакин.

В целом по стране клиенты ВТБ по итогам четырех месяцев 2024 года оформили более 3,2 тыс. кредитов на индивидуальное жилищное строительство и покупку готовых домов. Общий объем сделок составил более 19 млрд руб., что на 40% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. В целом по итогам 2024 года только на цели ИЖС банк ожидает роста выдач ипотеки до 1 трлн руб. За счет более низких ставок в основном ипотеку на загородную недвижимость клиенты оформляют по госпрограммам, доля которых в структуре выдач растет.

Средний размер одного кредита на загородную недвижимость составил по итогам апреля 5,8 млн руб. — на 200 тыс. больше, чем в начале года, но примерно на 930 тыс. меньше, чем в прошлогоднем апреле. Подавляющее большинство клиентов банка (81%) приобретают готовые дома. Их средняя площадь по итогам прошлого месяца составила 146 кв. метров, снизившись за год на 14 кв. метров.

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram