МЧС Кубани с начала года выявило 789 нарушений на объектах санкура

С начала 2024 года МЧС Краснодарского края выявило 789 нарушений требований пожарной безопасности при проверке объектов санаторно-курортного комплекса. Ведомство провело 62 контрольных надзорных мероприятия, сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС.

За допущенные нарушения к административной ответственности привлекли 88 лиц — 40 юридических, 44 должностных и четырех граждан. В органы власти, прокуратуры, другие ведомства и организации МЧС направило пять информационных писем о неудовлетворительном состоянии объектов защиты.

Всего в предстоящий летний сезон региональное МЧС взяло на учет более 3,7 тыс. объектов проживания, отдыха и оздоровления. Ведомство также следит за соблюдением требований пожарной безопасности в гостевых домах в статусе частного жилого дома, таких объектов в крае сейчас более 7,5 тыс.

Специалисты ведомства проводят профилактические визиты, консультации по обеспечению пожарной безопасности, занятия с обслуживающим персоналом. Распространено порядка 1,2 тыс. экземпляров наглядной агитации. Ведомство также держит на особом контроле около 1,6 тыс. учреждений детского отдыха.

Вячеслав Рыжков

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