В Краснодаре 80% работодателей трудоустраивают родственников сотрудников

В Краснодаре восемь из десяти компаний принимают на работу родственников сотрудников. Как сообщает пресс-служба сервиса SuperJob, проще всего, используя семейные связи, устроиться в крупные компании.

Только каждый шестой работодатель (16%) не рассматривает в качестве кандидатов родственников своих сотрудников. При этом чем больше организация, тем чаще она нанимает таких кандидатов. Среди предприятий с коллективом до 100 человек таких 71%, а среди компаний крупного бизнеса — 89%.

В Краснодаре проще всего найти работу через родственников в производственной, финансовой и строительной сферах. В этих отраслях таких кандидатов принимают на работу 90, 85 и 82% компаний соответственно.

Татьяна Ручкина

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