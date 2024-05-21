В Краснодаре задержали мужчину, гулявшего по улице полуголым

Полицейские в Краснодаре задержали мужчину, который полуголым гулял по улице. Инцидент произошел днем накануне, 20 мая, в районе Вишняковского сквера, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

«В полицию Краснодара поступило сообщение о нарушении общественного порядка в районе Вишняковского сквера, где прохожий находился в обнаженном виде, тем самым выражая явное неуважение к обществу. Прибывший на место ближайший наряд Госавтоинспекции задержал правонарушителя и доставил в отдел полиции»,— говорится в публикации ведомства.

Мужчину передали работникам специализированного медицинского учреждения. Полицейские проводят проверку по факту инцидента, мужчину могут привлечь к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). За это горожанина могут приговорить к 15 суткам ареста.

Вячеслав Рыжков

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