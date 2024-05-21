Аналитики назвали курорт Кубани с самой низкой стоимостью аренды летом

В Краснодарском крае городом с самой дешевой посуточной арендой жилья в предстоящий летний сезон стал Ейск. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Суточно.ру».

В Ейске забронировать жилье сейчас можно чуть менее чем за 3,2 тыс. руб. в сутки. На втором месте находится Витязево, где можно арендовать жилье за 3,9 тыс. руб. Далее следует Новороссийск, где за сутки летом придется отдать чуть менее 4 тыс. руб.

Самая дорогая посуточная аренда жилья летом — в Зеленоградске — 6,6 тыс. руб. На втором месте по показателю находится Светлогорск — 5,7 тыс. руб. Третье место в России и первое на Кубани по дороговизне отдыха занимает Сочи — 5,7 тыс. руб. В список также вошли Геленджик (5,6 тыс. руб.), Ялта, Лазаревское и Анапа (4–4,4 тыс. руб.).

При этом Сочи стал самым популярным направлением для посуточной аренды жилья. Наряду с ним — Зеленоградск и Геленджик. Далее в списке оказались Светлогорск, Ялта, Лазаревское, Витязево, Анапа, Новороссийск и Ейск.

В среднем россияне бронируют на курортах посуточное жилье на восемь дней и тратят на аренду 39,7 тыс. руб., что на 10% больше, чем год назад. Больше всего аренда подорожала за год в Новороссийске — на 24%, Зеленоградске — на 23% и Витязево — на 22%.

Как ранее сообщали «Ъ-Кубань» в «Твил», самые дорогие отели в этом году — в Анапе, Геленджике, Ялте и Алуште. Самое дешевое размещение — в отелях Краснодара, от 2,9 тыс. руб. в сутки.

Татьяна Ручкина

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