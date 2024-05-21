В Сочи из леса спасли сломавшую ногу туристку из Краснодара

В Лазаревском районе Сочи спасатели помогли выбраться из леса жительнице Краснодара, сломавшей ногу. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

На выходных компания туристок из Краснодара отправилась на прогулку по лесной местности к Волконскому дольмену. Уже почти у достопримечательности одна из женщин оступилась и повредила ногу, предположительно получила перелом.

Спасатели МЧС и службы спасения оказали приезжей доврачебную помощь. Они в носилках донесли туристку до машины медиков, пострадавшую госпитализировали.

Татьяна Ручкина

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