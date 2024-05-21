В Севастополе содержание вредных веществ в море превысило норму в 60 раз

В Севастополе в районе Ушаковой балки в морской воде выявили превышение показателей вредных веществ в 60 раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности замгубернатора Севастополя Евгения Горлова.

По его словам, в городе сейчас проводятся обследования. Специалисты берут баканализы для оценки качества морской воды.

Господин Горлов отметил, что, когда установится стабильная температура, специалисты планируют взять повторные пробы воды. Это позволит установить, концентрация каких именно веществ превышена в связи с застаиванием воды в бухтах.

Власти также планируют проанализировать сбросы жидких бытовых отходов. Качество морской воды исследуется в преддверии купального сезона, который планируют открыть в регионе 15 июня.

Татьяна Ручкина

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