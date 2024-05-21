«Конкуренция на рынке коммерческой медицины Краснодара ежегодно растет»

Объем медуслуг средних и крупных компаний Краснодара в 2023 году в сравнении с предшествующим годом вырос на 900 млн руб. — почти до 11 млрд руб. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в Краснодарстате. Главный врач клиники Фомина Елизавета Редько считает, что развитию частной медицины в Краснодаре способствует незначительная или отсутствующая реновация бюджетных организаций, увеличение населения мегаполиса, а также активный рост популярности медицинского туризма.

Елизавета Редько

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«На рынке медицинских услуг Краснодара конкуренция ежегодно растет. Если вы откроете любой гео-сервис, то увидите, что даже в небольшом районе есть от 2 до 15 разных клиник, не считая стоматологий. Всего же в кубанской столице более 500 частных медучреждений (снова исключая стоматологические). Добавьте к этому числу государственные больницы и поликлиники, и картина станет полной.

Решающий фактор на рынке медуслуг — это возможность государственных учреждений оказать необходимый объем помощи на должном уровне для всех в регионе. На данный момент сделать это бюджетникам не удается. Не в каждой больнице есть тот или иной специалист/анализ/исследование. Иногда исследование есть, но оно проводится на устаревшем оборудовании с максимальным уровнем дискомфорта. В частной же клинике аналогичное исследование можно пройти без боли и в комфортных условиях.

При отсутствии реновации в области государственного сектора частная медицина продолжит увеличивать объемы услуг, на мой взгляд, троекратно каждые три-пять лет. Конечно, я не говорю обо всех видах медицинской помощи, но амбулаторно-поликлиническое звено и сфера малоинвазивных вмешательств точно будет развиваться именно такими темпами. Количество заболеваний и патологий, которые не требуют "больших операций", с каждым годом все больше.

В целом же объемы платных медуслуг в Краснодаре увеличиваются и по другим причинам. Во-первых, это связано с развитием мегаполиса и ростом числа переезжающих в Краснодар. Все люди нуждаются в помощи. При этом процесс прикрепления к поликлинике, получение талона на прием к специалисту порой превращаются в настоящий квест. Выбрав частную клинику, необходимую помощь можно получить гораздо быстрее и проще, особенно когда дело касается детей.

Во-вторых, в Краснодарском крае в целом и в кубанской столице в частности активно развивается медицинский туризм. Хорошие специалисты стали чаще выбирать теплый регион для развития карьеры, а любой предприимчивой клинике хочется, чтобы такой специалист работал именно в ней. Поэтому клиники вкладывают огромные ресурсы в обустройство операционных, закупку нового оборудования, привлечение пациентов и строительство новых клиник. Многое делается и для того, чтобы создать комфортные условия для профессионального роста врачей. Коммерческую медицину отличает высокая активность в поиске новых методов и технологий, логистических путей, а также возможностей обмена опытом врачей с коллегами, как из других регионов России, так и из других стран.

Как и в любой сфере, есть и свои проблемы. К примеру, остро стоит вопрос доступности медицинской помощи при серьезных патологиях, в частности при лечении рака, для реабилитации после тяжелых травм, для лечения генетических патологий. Препараты стоят миллионы, но даже при наличии нужной суммы не каждый пациент сможет его получить. Периодически возникают сложности и с поставками некоторых вакцин. Есть высокая потребность в различных аллергенах для более эффективной диагностики разных видов аллергий, растет рынок нелегальных препаратов и их подделок, наблюдается эпизодическая нехватка тех или иных лекарств.

Для решения этих и многих других проблем необходимо создать четко выстроенную систему, в которую, кроме частных клиник, войдут еще и научно-исследовательские и испытательные центры, заводы. Только в комплексе участники рынка смогут закрыть все потребности населения в медицинской помощи».

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