В Тимашевске четыре дня на молочном комбинате будут включать сирены

На Тимашевском молочном комбинате с 21 по 24 мая по утрам будут включать локальную систему оповещения. Об этом сообщил глава Тимашевского района Андрей Палий в своем Telegram-канале.

Тренировки на заводе будут проходить в течение четырех дней с 10:00 до 10:15. Жителей города просят сохранять спокойствие.

Работоспособность локальной системы оповещения также проверили на перевалочном комплексе «Шесхарис» в Новороссийске. Учения прошли 17 мая.

Татьяна Ручкина

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