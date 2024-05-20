Выбирай партию смолоду

ЛДПР и КПРФ отметили минувшие выходные акциями молодежной направленности. Коммунисты отпраздновали день рождения пионерии приемом в нее новых школьников, а либерал-демократы подвели итоги партийного конкурса для абитуриентов, где наградой были сертификаты на обучение в Университете мировых цивилизаций (УМЦ) имени Жириновского. Привлечение молодежи в обеих партиях считают вопросом принципиальным, но с вовлечением юных активистов в конкретные «взрослые» проекты у оппозиционеров, как выяснил “Ъ”, пока есть проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Научиться правильно отдавать салют новым пионерам будет гораздо легче, чем найти себя в российской политике

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Научиться правильно отдавать салют новым пионерам будет гораздо легче, чем найти себя в российской политике

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Говоря об абитуриентском конкурсе, итоги которого в ЛДПР подвели 17 мая, партийцы всячески подчеркивали его региональную направленность. «Это социальный лифт, который дает возможность человеку из любого уголка нашей страны приехать в Москву и получить качественное образование, так же как в свое время приехал из Алма-Аты Владимир Вольфович Жириновский»,— сообщил с трибуны депутат Госдумы Станислав Наумов, вручавший победителям сертификаты и сувениры.

Призы, гарантировавшие право на бесплатную учебу (либо существенную скидку) в УМЦ, получил 21 человек. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в видеообращении похвалил конкурсантов за успехи и выразил уверенность, что многие из них в дальнейшем непременно «примут решение идти вместе» с партией. «Получайте квалификацию, которая позволит вам стать подлинными строителями будущего страны: вы нужны России, вы нужны русскому миру, вы нужны ЛДПР»,— возвестил политик.

В партийной молодежке, с подачи которой ЛДПР и организовала конкурс, настаивают, что почти не пытаются извлекать из процедуры политические дивиденды. «Партия заинтересована в том, чтобы привлекать в свои ряды талантливых людей, и помимо того, что мы даем им возможность учиться здесь, мы, понятно, с ними здесь работаем»,— признался “Ъ” заместитель главы организации Дмитрий Матюшенков, но несколько раз оговорился, что проект «вовсе не история про какие-то дивиденды».

Ряды самой молодежки, по его словам, со сменой лидера ЛДПР, как ни странно, только ширятся. По текущей задумке партия должна стать «экосистемой, пространством, где каждый может найти себя», что касается не в последнюю очередь и молодых активистов. Ребят планируют привлекать к будущим экологическим и, скорее всего, антикоррупционным проектам, «которые молодежка поддержит точно», уверен господин Матюшенков.

В руководстве ЛДПР рассчитывают, что молодежь покажет себя предметно — на практике и в конкретных форматах, рассказал “Ъ” Станислав Наумов: «Нельзя сводить все к уличным форматам и активности, нужно, наоборот, интегрировать в серьезные задачи». Молодежка — это «не про махать флагами в момент приезда начальника» и «не про раздачу носков и трусов», уверен политик: «Для всего этого можно просто нанять людей, и они будут махать с не меньшим энтузиазмом и гораздо дешевле».

Похожую «экосистему» поддерживает КПРФ, методики которой, по словам самих коммунистов, наследуют советской эпохе. Одна из «вечных» традиций — прием в пионеры на Красной площади 19 мая, в день рождения Всесоюзной пионерской организации,— была соблюдена и в этом году.

Галстуки школьникам в торжественной обстановке (с концертной программой и речами первых лиц) повязали руководители и «звезды» КПРФ: председатель ЦК Геннадий Зюганов, его первый зам Юрий Афонин, зампред Владимир Кашин, лидер комсомола Владимир Исаков, экс-кандидат в президенты от партии Павел Грудинин и др. «Вы сегодня принесете самую главную клятву в своей жизни,— напутствовал ребят господин Зюганов.— Возьмете на себя обязательство быть честными и достойными гражданами, быть трудолюбивыми, помнить о том, что защита Родины, любовь и уважение к человеку труда — главный смысл в жизни любого общества».

Секретарь ЦК КПРФ Мария Дробот в своем выступлении отметила «знаковость» церемонии в связи со 100-летием присвоения пионерии имени Владимира Ленина. «Будьте достойны красного галстука»,— призвала она молодежь. «Красный галстук — одного цвета со Знаменем Победы»,— напомнил советский мем Владимир Исаков и выразил надежду, что «такими же большими рядами» ребята в последующем вступят в ряды комсомола.

Впрочем, политической природе организации значение придают далеко не все родители новых пионеров, убедился корреспондент “Ъ”. «Почему записались? Так он сам попросился — им в школе предложили»,— сообщила “Ъ” москвичка Виктория. «Наверное, чтобы научить (ребенка.— “Ъ”) работать в команде»,— ответила на тот же вопрос Мария из Подмосковья.

Нашлись, конечно, и «ностальгирующие», но их было значительно меньше. «Я в свое время вступала в пионерию,— вспомнила Елена.— Для меня это было, во-первых, про сплоченность, следование традициям… Да и понимаете, все слова клятвы нами проживались до глубины души! "Будь готов — всегда готов!", "Пионер — всем пример" — думаю, это достойно продолжения. Может, только без утопических смыслов, просто как пример организации, сплоченности, развития».

Непублично же и либерал-демократы, и коммунисты признают, что современная молодежная политика — явление скорее «казуистическое». При этом проблема «приобщения» молодых людей к реальным задачам характерна вообще для всех системных российских партий, солидарны собеседники “Ъ” в КПРФ и ЛДПР.

Григорий Лейба