Володин: ЕС уничтожает свободу слова, запрещая вещание российских СМИ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что запрет вещания российских СМИ в Евросоюзе — это попытка Брюсселя ограничить доступ европейских жителей к объективной и достоверной информации. По его словам, политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью европейских структур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Совет Европейского союза 17 мая принял решение о приостановке вещательной деятельности агентства «РИА Новости», газеты «Известия» и «Российской газеты». По мнению ЕС, эти СМИ «находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации», продвигая военную операцию на Украине.

Как написал в своем Telegram-канале господин Володин, руководство Евросоюза может лишь говорить о свободе слова, но на деле ее не терпит. «Не имея аргументов убедить собственных граждан в своей правоте, как только видят проблемы, блокируют любую альтернативную точку зрения, уничтожают свободу слова, нарушают право на свободное распространение и получение информации»,— отметил спикер Госдумы. Он также поблагодарил коллективы «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты» и уточнил, что если бы европейские чиновники не чувствовали эффективность работы журналистов, то они бы не стали «чинить препятствия».

В марте 2022 года, после начала российской спецоперации на Украине, Совет Евросоюза запретил вещание телеканала RT и агентства Sputnik на территории стран объединения. В рамках девятого пакета санкций против России ЕС решил приостановить лицензии на вещание у «Первого канала», «России 1», НТВ и РЕН ТВ.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Ольга Семеновых