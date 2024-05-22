Мероприятия в Краснодаре с 17 по 23 мая

В ближайшую неделю в Краснодаре выступят группы КИНО, 2rbina 2rista, в театрах города покажут «Собачье сердце» и «Цыганского барона». В субботу, 18 мая, в городе состоится ежегодная Ночь музеев. Культурные мероприятия ближайших выходных и следующей недели — в афише «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Брасс коктейль-холл

В пятницу, 17 мая, в Музыкальном театре Краснодара состоится Брасс коктейль-холл. Слушателей ждет музыка народов мира, которая прозвучит в исполнении Государственного кубанского духового оркестра.

Брасс коктейль-холл — это концерт в фойе Музыкального театра, где зрители могут познакомиться с русскими, кавказскими, венгерскими, французскими, аргентинскими мотивами и другими произведениями мировой музыкальной культуры. Специальным гостем вечера станет заслуженный артист Краснодарского края, мультиинстрменталист Алексей Куликов.

Концерт начнется в 19:00. Стоимость билетов — от 600 до 800 руб.

2rbina 2rista

Также 17 мая краснодарцы могут посетить концерт группы 2rbina 2rista. Музыканты выступят в Кроп Арене.

Группа 2rbina 2rista была основана 2 апреля 2011 года в городе Озерске Челябинской области. Свой стиль музыканты тогда определяли, как «ядерный рэп» (англ. Nuclear rap). Самыми первыми участниками ансамбля стали Рэнто Гарсиа и Дан Айла, чуть позднее к ним присоединился Макс Осквернитель. Группа очень скоро обрела популярность и стала выступать за пределами Урала.

Концерт начнется в 19:00. Стоимость билетов — 2,2 тыс. руб.

Drummatix

В субботу, 18 мая, в Краснодаре выступит исполнительница Drummatix. Она споет со сцены Sgt. Pepper’s Bar.

Drummatix — псевдоним Екатерины Бардыш, исполнительницы хип-хопа, битмейкера и актрисы. Артистка представила свежий релиз в столицах и отправилась в тур, чтобы презентовать новый альбом «Жива» на сценах российских клубов. Слушателям обещают свежие треки и самые любимые песни.

Концерт начнется в 20:00. Стоимость билетов — 2 тыс. руб.

Ночь музеев

Вечером 18 мая в Краснодаре пройдет традиционная ночь музеев. Темой акции станет «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».

Музеи, картинные галереи и другие культурные учреждения Краснодара в субботу будут работать в вечернее и ночное время. Они подготовят для посетителей специальные программы: экскурсии и выставки, квесты и творческие занятия, мастер-классы и спектакли. Акция пройдет не только в Краснодаре, но и по всей Кубани. Полную афишу мероприятий в пресс-службе администрации краевой столицы обещали опубликовать позже.

Ночь музеев стартует в 18:00 и завершится в 23:00. Посещение культурных учреждений бесплатно.

Фрида

В воскресенье, 19 мая, на сцене Театра драмы покажут спектакль «Фрида». Полуторачасовая постановка состоится на основной сцене.

«Освещая жизнь и события через переписку и воспоминания Фриды и Диего Риверы, а также через поэзию Федерико Гарсиа Лорки, исполнители Дарья Мороз и Петр Дранга (камерный симфо/EDM оркестр, аккордеон) проводят зрителей сквозь все краски творчества художницы. Пространство сцены наполняет повседневность, которую она создавала вокруг себя: маски индейских идолов, магия окружающей природы, слезы, сияющие как алмазы»,— анонсировали в театре.

Спектакль начнется в 17:00. Стоимость билетов — от 2 тыс. до 6,5 тыс. руб.

Майская ночь

В понедельник, 20 мая, на сцене Музыкального театра покажут «Майскую ночь». Это, как анонсировали в театре, мистическое действо на основе кубанского казачьего фольклора.

Зрителей ждет выступление артистов Государственного кубанского казачьего ансамбля «Криница». На сцене покажут больше двадцати музыкальных номеров: украинские народные танцы, лирические и плясовые песни, духовные стихи и шуточные напевы по мотивам одноименного произведения Николая Гоголя.

Постановка начнется в 18:30. Стоимость билетов — от 500 руб. до 1 тыс. руб.

КИНО

Во вторник, 21 мая, в Краснодаре выступит группа КИНО. Концерт пройдет во Дворце спорта «Олимп».

Группа КИНО воссоединилась три года назад. За это время музыканты проехали с концертами по всей стране и выпустили новый альбом 12_22, а также множество видео. В Краснодаре сыграют Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров, зрителей ждет новая концертная программа с обновленной концепцией шоу. Прозвучат «Группа крови», «Пачка сигарет», «Звезда по имени Солнце» и многие другие песни.

Концерт начнется в 19:30. Стоимость билетов — от 2,5 тыс. до 6,5 тыс. руб.

Xolidayboy

В среду, 22 мая, в Краснодаре выступит Xolidayboy. Он также споет со сцены Дворца спорта «Олимп».

Xolidayboy — молодой российский тиктокер и певец. Впервые стал известен из-за видеороликов в TikTok, в которых выстроил себе образ, используя макияж, цветные линзы и накрашенные ногти. Через некоторое время начал музыкальную карьеру с помощью своего блога в «ТикТоке». Поет в стилях поп, рок, рэп-рок.

Концерт начнется в 20:00. Стоимость билетов — от 2,5 тыс. до 5,5 тыс. руб.

Цыганский барон

Также 22 мая двери откроет Музыкальный театр Краснодара. Здесь покажут оперетту «Цыганский барон».

Либретто И. Шнитцера по повести М. Йокая. Обратившись к повести венгерского писателя М. Йокая «Саффи», композитор первоначально хотел создать оперу. Однако в процессе работы над произведением его первоначальный план подвергся изменениям, и «Цыганский барон» стал опереттой. Лейтмотивом звучат темы человеческого достоинства и настоящей любви, побеждающих чванство, глупость и предрассудки.

Оперетта начнется в 18:30. Стоимость билетов — от 600 руб. до 1,2 тыс. руб.

Оркестр CAGMO. Симфония «Король и шут». Концерт №1

В четверг, 23 мая, в ДК железнодорожников выступит Оркестр CAGMO. В исполнении струнного оркестра и хора прозвучат песни группы «Король и шут».

В год 35-летия группы и 10-летия со дня смерти ее основателя, Михаила «Горшка» Горшенева, CAGMO Rock Orchestra подарит поклонникам «Короля и Шута» возможность услышать любимые хиты в новом прочтении. В программу концерта входят песни: «Кукла колдуна», «Танец злобного гения», «Ели мясо мужики» и другие хиты, ставшие классикой русского рока.

Концерт начнется в 19:00. Стоимость билетов — от 2 тыс. до 3,5 тыс. руб.

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