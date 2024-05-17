Заслуженная материальная помощь
Назначены пенсии и пособия деятелям науки
Центральная комиссия по назначению пенсий и пособий назначила пенсии нескольким лицам из сферы образования, науки и культуры. Вот их список.
Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ
Дочери писателя Мельникова-Печерского за выдающиеся заслуги ее отца, беллетриста-этнографа.
Школьной работнице товарищу Ю. О. Эльскер за 5З-летнюю педагогическую работу.
Школьной работнице Е. А. Виноградовой за 40-летнюю школьную работу.
Профессору института востоковедения 1-го МГУ В. А. Трутовскому за его выдающиеся научные заслуги, а также за его организационную и государственную деятельность в целом ряде государственных учреждений.
Профессору института востоковедения М. О. Аттая за его полувековую научную и преподавательскую деятельность. Профессор Аттая имеет крупные научные труды.
Драматическому артисту — «дедушке» Г. А. Соколову за его 55-летнюю работу на драматическом поприще.
Вдове заслуженного oперного артиста государственного Большого театра т. Хохлова.
Поэтессе и многолетнему работнику московского государственного театрального училища А. Б. Львовой.
Старому земскому работнику Н. И. Муралову и его жене О. П. Мураловой, имеющей 42-летний педагогический стаж. Оба совершенно больны.
О назначении пенсий и пособий сообщили «Известия».