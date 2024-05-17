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Коммерсантъ FM
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Заслуженная материальная помощь

Назначены пенсии и пособия деятелям науки

Центральная комиссия по назначению пенсий и пособий назначила пенсии нескольким лицам из сферы образования, науки и культуры. Вот их список.

Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

Дочери писателя Мельникова-Печерского за выдающиеся заслуги ее отца, беллетриста-этнографа.

Школьной работнице товарищу Ю. О. Эльскер за 5З-летнюю педагогическую работу.

Школьной работнице Е. А. Виноградовой за 40-летнюю школьную работу.

Профессору института востоковедения 1-го МГУ В. А. Трутовскому за его выдающиеся научные заслуги, а также за его организационную и государственную деятельность в целом ряде государственных учреждений.

Профессору института востоковедения М. О. Аттая за его полувековую научную и преподавательскую деятельность. Профессор Аттая имеет крупные научные труды.

Драматическому артисту — «дедушке» Г. А. Соколову за его 55-летнюю работу на драматическом поприще.

Вдове заслуженного oперного артиста государственного Большого театра т. Хохлова.

Поэтессе и многолетнему работнику московского государственного театрального училища А. Б. Львовой.

Старому земскому работнику Н. И. Муралову и его жене О. П. Мураловой, имеющей 42-летний педагогический стаж. Оба совершенно больны.

О назначении пенсий и пособий сообщили «Известия».

Публикацию подготовил Алексей Алексеев

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