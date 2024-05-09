По Ярославлю прошла колонна военной техники
По главным улицам Ярославля в День Победы прошла колонна военной и исторической техники. Об этом сообщили в правительстве региона.
«Знаменитая "Катюша", командирская "Победа", пушка образца 1943 года, радиолокационная станция – жители, не покидая своих районов, увидели и раритетные модели, и современные машины, которые используются на вооружении нашей армии»,— рассказал губернатор Михаил Евраев.
В колонну также вошли пятитонный грузовик ЗиС-5, буксирующий самое массовое советское орудие времен Великой Отечественной войны – дивизионную пушку ЗиС образца 1943 года, военный тягач ЯАЗ-221, бронированная разведывательно-дозорная машина. Всего по городу прошли 22 машины.
Кроме того, в областном центре возложили цветы к Вечному огню, в учреждениях культуры и образования прошли концерты, состоялась акция «Георгиевская ленточка».