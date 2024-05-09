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По Ярославлю прошла колонна военной техники

По главным улицам Ярославля в День Победы прошла колонна военной и исторической техники. Об этом сообщили в правительстве региона.

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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Знаменитая "Катюша", командирская "Победа", пушка образца 1943 года, радиолокационная станция – жители, не покидая своих районов, увидели и раритетные модели, и современные машины, которые используются на вооружении нашей армии»,— рассказал губернатор Михаил Евраев.

В колонну также вошли пятитонный грузовик ЗиС-5, буксирующий самое массовое советское орудие времен Великой Отечественной войны – дивизионную пушку ЗиС образца 1943 года, военный тягач ЯАЗ-221, бронированная разведывательно-дозорная машина. Всего по городу прошли 22 машины.

Кроме того, в областном центре возложили цветы к Вечному огню, в учреждениях культуры и образования прошли концерты, состоялась акция «Георгиевская ленточка».

Алла Чижова

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