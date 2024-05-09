В Ярославской области трассы обрабатывают от гололеда
В Ярославской области на региональные трассы выехали комбинированные дорожные машины для противогололедной обработки. Об этом сообщил министр дорожного хозяйства Роман Душко.
Фото: Роман Душко / «Вконтакте»
Вчера в некоторых городах и районах области, а сегодня и в Ярославле выпал снег. По словам господина Душко, снежный покров появился на дорогах Тутаев - Богдановка, Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец, Григорьевское - Михайловское – Норское.
«Снежный майский сюрприз от природы требует от всех участников дорожного движения максимальной концентрации и соблюдения правил безопасности»,— написал министр.