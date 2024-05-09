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В Ярославской области трассы обрабатывают от гололеда

В Ярославской области на региональные трассы выехали комбинированные дорожные машины для противогололедной обработки. Об этом сообщил министр дорожного хозяйства Роман Душко.

Фото: Роман Душко / «Вконтакте»

Фото: Роман Душко / «Вконтакте»

Вчера в некоторых городах и районах области, а сегодня и в Ярославле выпал снег. По словам господина Душко, снежный покров появился на дорогах Тутаев - Богдановка, Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец, Григорьевское - Михайловское – Норское.

«Снежный майский сюрприз от природы требует от всех участников дорожного движения максимальной концентрации и соблюдения правил безопасности»,— написал министр.

Алла Чижова

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