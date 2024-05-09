Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославской области в мае сгорело почти 20 гектаров сухой травы

В Ярославской области в период с 1 по 8 мая произошел 31 пал сухой растительности. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

В ведомстве рассказали, что общая площадь палов составила 19 гектаров. Больше всего их было в Ярославле: в областном центре сгорело 11 гектаров сухой травы.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области с 28 апреля введен противопожарный режим, который предполагает запрет посещения лесов и разведения костров. Режим пока введен на 21 день.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...