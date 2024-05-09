В Ярославской области в мае сгорело почти 20 гектаров сухой травы

В Ярославской области в период с 1 по 8 мая произошел 31 пал сухой растительности. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

В ведомстве рассказали, что общая площадь палов составила 19 гектаров. Больше всего их было в Ярославле: в областном центре сгорело 11 гектаров сухой травы.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области с 28 апреля введен противопожарный режим, который предполагает запрет посещения лесов и разведения костров. Режим пока введен на 21 день.

Алла Чижова