В Ростове житель выплатил долг под угрозой продажи квартиры

В Ростове приставы арестовали квартиру, чем побудили владельца выплатить долг в размере 1,3 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

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Местный житель купил квартиру по программе льготной ипотеки. Но не исполнил обязательства по заключенному договору целевого жилищного займа, не выплатив 1,3 млн руб. Суд постановил взыскать с мужчины долг, в том числе путем взыскания на квартиру.

Сначала приставы вынесли запрет на совершение действий по регистрации, но должника это не побудило заплатить деньги. Тогда сотрудники ведомства арестовали квартиру, которую планировали реализовать за 1,3 млн руб. После чего житель Ростова оплатил долг.

Алла Чижова