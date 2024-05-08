В МУП «Ростовская транспортная компания» назначен новый генеральный директор

Новый генеральный директор назначен в МУП «Ростовская транспортная компания». Им стал Вадим Сапрыкин. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Уточняется, что уроженец Ленинграда Вадим Сапрыкин ранее служил в Министерстве обороны РФ, в том числе на руководящих должностях.

«Вадим Сапрыкин — восьмой за последние семь лет руководитель компании-перевозчика. В октябре 2017 года Елену Дедову сменила Елена Щербакова. Далее генеральными директорами МУП «РТК» были Николай Сидоров, Юрий Овчинников, Александр Рюмшин, Вадим Шкабарня, Роман Галигузов. Последний из них занимал должность около двух лет», - отмечено в сообщении.

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Анастасия Родичева