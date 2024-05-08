Первый отраслевой центр компетенций в сфере туризма открылся в Краснодарском крае

На Кубани открыл свои двери первый в России отраслевой центр компетенций в сфере туризма. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева, для десятков миллионов жителей страны Кубань ассоциируется с главным курортным регионом России.

«Мы стремимся сделать все, чтобы соответствовать этому статусу. Создание отраслевого регионального центра будет способствовать повышению уровня сервиса и эффективности работы туристических агентств, отелей и гостиниц, ресторанов, экскурсионных компаний и парков», — подчеркнул министр.

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Анастасия Родичева