В Сочи 9 мая будет изменена схема движения транспорта

Схема движения транспорта будет изменена в Сочи 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, временное ограничение движение будет действовать на площади Зимнего театра. На проезде за зданием введено одностороннее движение. Такая схема будет действовать до 8:00 10 мая.

Помимо этого, 9 мая с 18 до 23 часов временно ограничат движение по ул. Театральной от пересечения с ул. Орджоникидзе, в том числе на проезде за Зимним театром. Двустороннее ограничение будет организовано по ул. Черноморской от площади Зимнего театра до пересечения с ул. Южной.

«Также 9 мая с шести до десяти часов утра в Центральном районе движение будет ограничено по ул. Тоннельной, на участке от дома № 1 до дома № 17 по ул. Севастопольской, и по улице Севастопольской, на участке от пересечения с пер. Севастопольским до ул. Тоннельной», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в этот день приостановят движение автобусов № 15. А на маршрутах № 24 и № 26 будут исключены остановки «улица Титова», «улица Параллельная», «Мемориал», «улица Севастопольская», «улица Докучаева — по требованию». Однако планируют добавить остановки «улица Шота Руставели», «улица Туапсинская» и «улица Невская».

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Анастасия Родичева